Le Mans Un toit pour les femmes et les familles à la rue

L’homme, âgé, est allongé sur un des lits de camp disposés dans la salle de la maison de quartier René-Clair, au Mans. Malade et fatigué, il a enfin pu se poser avec sa femme à 20 heures, quand les portes se sont ouvertes. Depuis le 1er décembre, les femmes et les familles peuvent passer une nuit au chaud là-bas. Jusqu’à quatorze personnes peuvent y être accueillies, via le 115, le numéro d’urgence.

Il y a cette jeune fille dont les parents sont morts et qui n'a plus où aller, cette maman seule avec son fils, ce jeune couple, cette quinquagénaire victime de violences conjugales. Sur place, un bénévole de la Croix Rouge leur offre une boisson chaude et un vigile veille sur eux la nuit.

