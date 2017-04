Le Mans Un sans abri lourdement condamné après une violente bagarre

0

Avait-il l'intention de tuer sa victime, comme il l'a affirmé sur le moment ? C'est finalement pour violence qu'un sans abri a été jugé ce vendredi par le tribunal du Mans.

Le 21 mars, au matin, après une nuit très alcoolisé, il sort d'un appartement pour en découdre avec un autre homme. Une bagarre extrêmement violente : le prévenu assène des coups de poings et de pieds au corps et au visage de sa victime. Il va jusqu'à lui prendre la tête pour la cogner contre un rebord en béton.

C'est a priori grâce à l'intervention d'un ouvrier travaillant à proximité que l'agression prend fin, alors que la victime git dans une mare de sang. Elle s'en sortira avec seulement un jour d'incapacité totale de travail.

Ce vendredi, le tribunal correctionnel du Mans a condamné l'agresseur récidiviste à trois ans de prison dont un an avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans. Un précédent sursis de six mois est révoqué.

