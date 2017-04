Le Mans Un salon tout bio ce week-end

0

De vendredi à dimanche, le salon Respire la vie se tient au parc des expositions sur le thème du bio, du bien-être et de « l’habitat sain ».

Quelque 170 exposants spécialistes du bio, du bien-être, du développement personnel sont réunis. Un marché de producteurs locaux proposera des fruits et légumes, céréales, thés et tisanes, vins et boissons, plats cuisinés, produits laitiers, œufs et viandes, produits de la mer, produits alimentaires pour allergiques. L’organisation assure « une charte de sélection rigoureuse pour assurer des produits et services de qualité ».

Au programme également : 75 conférences, des animations créatives, des démonstrations et des ateliers pratiques. Les visiteurs pourront se renseigner sur les écoproduits et la maison écologique, l’habitat sain, l’environnement, l’économie sociale et solidaire, le jardinage, le tourisme solidaire, la beauté, le bien-être et confort, le prêt-à-porter…

De vendredi à dimanche, de 10 heures à 19 heures Tarifs : 5 € (entrée gratuite à télécharger), gratuit pour les chômeurs, invalides et enfants de moins de 12 ans. Espace de restauration bio sur place.