Le Mans Un ring de boxe gonflable dans les quartiers

La ville du Mans a acquis un ring de boxe gonflable.

L’activité est encadrée par des animateurs des services prévention sécurité et sports durant toutes les vacances scolaires.

« On n’est pas là pour taper, plutôt pour travailler la maîtrise de soi et canaliser sa violence », précise Katia Mercier, du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Le ring tourne dans les quartiers : les mardis de juillet au gymnase Villaret, les mardis d’août à la maison de quartier des Bruyères (16 à 19 heures), mercredis au gymnase des Glonnières (14 à 17 heures), les jeudis à la maison de quartier Pierre-Perret (17 à 20 heures). Sans inscription.