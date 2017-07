Le Mans Un pavillon endommagé par les flammes

0

Un petit pavillon a été en partie détruit par les flammes dans la nuit de lundi à mardi, au Mans, au 361 de la rue de Laigné, à quelques encablures du circuit automobile.

L'incendie a été éteint par les pompiers qui ont été appelés vers 3 h 30. La maison était vide quand les secours sont arrivés. La police, qui ne privilégie aucune hypothèse, a ouvert une enquête.

Selon nos informations, le pavillon et son terrain étaient plus ou moins à l'abandon mais des allées et venues étaient constatées ces dernières années.