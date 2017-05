Le Mans Un nouveau festival de musique de chambre

0

La ville du Mans va s’enrichir cette année d’un nouveau festival, « Les concerts de la Visitation », organisé par l’association Musique Patrimoine.

Du 28 mai au 1er octobre, six concerts à participation libre seront organisés le dimanche à 17 heures dans la chapelle de la Visitation.

Sous le parrainage du compositeur Nicolas Bacri, huit musiciens lauréats de concours internationaux et aux carrières mondiales proposeront des concerts variés de grande qualité musicale.

Le premier concert, celui du 28 mai, sera « De la plainte à la joie », duos d’altos avec Mayeul Girard et Marin Trouvé.

18 et 25 juin : duos de violon et alto pour une intégrale des duos de Mozart et de Haydn, par Pascal Cocheril et Marin Trouvé, Pascal Monlong et Marin Trouvé.

9 juillet : Terzetto de Dvorak, par Pascal Cocheril, Pascal Monlong et Marin Trouvé.

17 septembre : Quintette avec cor de Mozart, par l’ensemble Gustave, Marin Trouvé et Pierre Rémondière.

1er octobre : musique franco-anglaise du XXe siècle pour alto et harpe, par Nathalie Cornevin et Marin Trouvé.