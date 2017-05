Le Mans Un nouveau directeur au MMArena

Arrivée en septembre dernier, Séverine de Pablo quitte son poste de directrice de la société Le Mans stadium, concessionnaire du MMArena, pour rejoindre la région lyonnaise.

Elle sera remplacée dès ce jeudi 1er juin par Yannick Hoinville, nommé directeur général, annonce la société dans un communiqué.

"Après un début de carrière dans les domaines de la gestion et la finance au sein d’entreprises du secteur de l’événementiel et de l’entertainment, Yannick Hoinville a rejoint le Consortium Stade de France en 2006 pour prendre la responsabilité des pôles Relation Clients et Administration des Ventes. Membre du Comité de Direction, il occupe depuis 2013 le poste de Directeur Commercial et des Opérations au Consortium Stade de France"