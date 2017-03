Le Mans Un Manceau dans une émission de design sur M6 [Vidéo]

0

Co-créateur des boutiques « Au cœur des artistes », rue des Ponts-neufs au Mans, Mathieu Fleury, designer de mobilier upcycling (avec des matériaux issus du recyclage) va participer à l'animation de « Redesign, sauvons les meubles », une émission qui met le « relooking » des meubles à l'honneur sur M6.

Il s'agit d'une émission que va lancer la chaîne le samedi 1er avril (à la place de D&co), où deux équipes de designers menées par Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux vont s'affronter amicalement et transformer objets et meubles du quotidien en déco design. Mathieu Fleury fera partie de l'équipe de Sophie Ferjani.

Tous les samedis à 18 h 35 sur M6 à partir du 1er avril.

Regardez la bande-annonce de l'émission :