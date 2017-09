Le Mans Un cirque installé illégalement

0

Un chapiteau de 300 places, plusieurs camions, une vingtaine d'animaux et une quinzaine de personnes. Le cirque Achille Zavatta a élu domicile boulevard Robert-Schuman au Mans jeudi 21 septembre. Sur ses affiches, il annonce des représentations jusqu'au 14 octobre dans le quartier des Sablons.

De quoi irriter Christophe Counil, adjoint au maire chargé de la vie des quartiers et de la sécurité publique : « Ce cirque est installé de façon illégale. Il n'a demandé aucune autorisation, ne paye pas de redevance et vole l'eau et l'électricité. »

« On s'engage à payer notre consommation d'eau et d'électricité », explique Sarah Chosnet, responsable du cirque, qui affirme avoir demandé l'autorisation à la mairie. « On nous a dit qu'il n'y avait pas d'emplacement. » Alors, admet Sarah Chosnet, « on les a mis devant le fait accompli ».

