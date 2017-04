Le Mans Un chantier participatif pour la boutique Artisans du Monde

0

Artisans du Monde, après avoir failli mettre la clé sous la porte pour cause de charges trop importantes ouvrira bientôt sa nouvelle boutique au 42 de la rue Nationale. Au Mans, le commerce équitable va pouvoir conserver une vitrine.

Toutefois, dans le cadre de son déménagement, Artisans du Mans va devoir aménager son nouveau local et notamment, installer un comptoir et des éléments de vitrine. Voilà pourquoi samedi après midi, Artisans du Monde Le Mans et Alternatiba ont lancé un chantier participatif place des Comtes-du-Maine.

