Le Mans Trottinettes libre-service : une première en France au Mans

Ciel bleu et douceur. Le temps est idéal pour ressortir son vélo ou… sa trottinette électrique. Il n'est plus rare de croiser des Manceaux utilisant ce nouveau moyen de locomotion et le phénomène va peut-être encore prendre de l'ampleur.

À partir de lundi, des trottinettes seront disponibles en libre-service dans le centre-ville, sur le principe des vélos parisiens Vélib'.

La procédure est simple : une réservation sur l'application smartphone « Sophie » permet de générer un code-barres sur son écran. Il suffit de le plaquer sur une borne pour libérer les trottinettes.

Le tarif, de 1,90 € la demi-heure, est dégressif si on commande plusieurs crédits.

Quatre trottinettes seront disponibles dans un premier temps sur deux bornes, place de la République et gare Nord.

« L'objectif pour cet automne est d'atteindre une vingtaine de bornes et une centaine de trottinettes », explique Bertrand Faivre, le dirigeant de la SAS Sophie et porteur du projet.

Le Mans est précurseur en France « et même dans le monde », assure ce dernier.

