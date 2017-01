Le Mans [Sur]Faces ou les enjeux du pouvoir

0

La compagnie Marie Lenfant présente [Sur]Faces les 18, 19, 20 et 21 janvier à 20 h 30 au studio de la compagnie, au 35 bis rue des Fontenelles au Mans.

[Sur]Faces est une performance chorégraphique écrite par Marie Lenfant et Thierry Mabon, qui soulève la question des enjeux de la manipulation par les apparences dans la quête du pouvoir. Images fabriquées et gestuelles contrôlées surgissent d'un personnage, agité et impulsif. Il dissimule sa nature profonde derrière des postures d'emprunts, entre virtualité, mensonge, narcissisme et despotisme.

Thierry Mabon y incarne un personnage déroutant, dans une gestuelle à la précision chirurgicale et une présence aussi singulière qu'inquiétante.

Voici un aperçu de la performance :

[ SUR ] FACES # Cie Marie Lenfant from Areanow Studio on Vimeo.

Entrée libre sur réservations au 06-16-562-762 ou ciemarielenfant@sfr.fr