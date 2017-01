Le Mans Sur Instagram, Lisa cultive l’image

0

Avec plus de 17 000 abonnés sur son profil Instagram Lina_clmt (c'est son pseudo), Lisa Clément partage ses tenues, astuces minceur, et des codes promo sponsorisés par des marques ou des commerces manceaux.

Repérée, la jeune Mancelle de 24 ans est aujourd’hui de plus en plus sollicitée et reçoit trois à quatre colis par semaine.

Son job ? Essayer les produits, puis poster une image sur son profil tout en donnant les références et un code promo quand il y en a un.

Depuis peu, l’image de Lisa commence à intéresser aussi les commerces locaux.

