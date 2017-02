Le Mans Staps : la filière sportive sous tension

0

Le directeur de la section Staps à l'université du Maine, Patrick Fanouillet, met en garde contre les préjugés qui entourent les étudiants de Staps.

La filière universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps), qui fête ses 20 ans cette année, fait toujours autant le plein.

« De la première année jusqu'au doctorat, ils sont 850. 350 pour la seule première année », indique Patrick Fanouillet.

« J'entends fréquemment dire que les étudiants en Staps passent leur temps en jogging et ne font que du sport. Non, nos élèves ne font pas que du sport. En première année, sur 22 heures de cours, six sont consacrées aux activités physiques et sportives. Ils apprennent également les sciences de la vie (anatomie, biomécanique, neurologie, etc.), les sciences humaines et sociales (histoire, psychologie, sociologie, etc.) et les sciences de l'éducation », recadre l'enseignant.

