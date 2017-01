Le Mans Spectacle : « Toy, toy, toy », c'est mortel

0

Le Cirque d'anges heureux de Tresson présente « Toy, toy, toy », son dernier spectacle, à la chapelle de l'Oratoire au Mans.

C'est dans un cimetière que se joue, durant une heure, ce spectacle de clowns. Un voyage hors du temps où deux personnages à la naïveté poétique vont déambuler et se chercher. Ici on rit et on se joue de la mort. Grinçant et drôle.

A la chapelle de l'Oratoire (lycée Montesquieu), vendredi 13 janvier à 18 h 30, samedi 14 janvier à 20 heures. Entrée libre, sans réservation. Au chapeau.

www.cirquedangesheureux.com

Cirque d'Anges Heureux VP "TOY TOY TOY" from elys on Vimeo.