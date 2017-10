Le Mans Spectacle de La Flambée : la billetterie ouvre mardi

0

La Salle des concerts ouvrira ses portes pour le nouveau spectacle de La Flambée « Incroyable ! » le 2 décembre. La billetterie ouvre mardi 3 octobre.

Cette année, La Flambée du Mans vous invite à rêver… dans les règles de l'art !

C'est l'effervescence dans un musée sublime et excentrique : le public est invité à l'inauguration d'une exposition temporaire de la Joconde, la vraie, celle de Léonard de Vinci, prêtée exceptionnellement par le musée du Louvre ! Malheureusement, la belle au mystérieux sourire en profite pour se faire la malle et l'inauguration est un fiasco. Les tableaux et sculptures prennent vie dans un tourbillon de couleurs, de danse et de musique

20 000 spectateurs sont attendus, de décembre 2017 à mars 2018.

Rendez-vous mercredi 4 octobre à partir de 15 h 30 pour un Facebook Live avec les artistes du spectacle.

Réservations au guichet : salle des Concerts du Mans, 52 rue du Port. Du mardi au samedi de 13 heures à 19 heures Par téléphone : 02 43 23 04 21 En ligne : www.revuelaflambee.com