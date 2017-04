Le Mans Soprano met le feu à Antarès [PHOTOS]

0

Devant 4 500 fans, le rappeur de la cité phocéenne a mis le feu à Antarès, mercredi soir.

Soprano a fait son entrée dans un décor de montagne enneigée, à l'image du titre de son cinquième album, l’Everest.

Le show de plus de deux heures a réservé des moments de liesse et d’émotion. La soirée a notamment été marquée par des duos avec les hologrammes de Kendji Girac et Marina Kaye.

Pour ceux qui ont manqué le concert de mercredi, une séance de rattrapage est prévue le 21 septembre prochain.