Le Mans Son site d'annonces a reversé 50 000 € de dons depuis 2014

Quand un internaute publie une annonce sur C'est bon esprit, il choisit de remettre tout ou partie du produit de sa vente à une association. Un don défiscalisable. L’idée est née dans la tête de deux amis parisiens : Xavier Fraval et Julien-Pierre Savin, originaire du Mans. En avril 2014, ils ont lancé leur site, qui recense aujourd’hui une quarantaine d’associations.

Un peu moins de trois ans plus tard, « 50 000 € de dons ont été reversés », selon Julien-Pierre Savin, qui dénombre « 5 000 à 10 000 annonces en ligne à l’instant T ».

Malgré l’augmentation du nombre d’annonces sur le site, « on n’en vit toujours pas », indique-t-il. « On prend une commission sur la partie non donnée de la vente (si le vendeur donne 100 %, on ne prend pas de commission). Ça marchera quand il y aura beaucoup, beaucoup d’annonces, ce qui n’est pas encore le cas. »

