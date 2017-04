Le Mans Service des routes : « Le compte n'y est pas ! »

0

« Le compte n'y est pas ! Le projet doit être retiré. »

Ce vendredi matin, une centaine d'agents des routes ont manifesté devant le Département, place Artistide-Briand au Mans, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, CFDT et FA-FPT.

Ils étaient un peu moins nombreux que lors du premier mouvement, le 21 mars. Mais « il s'agit d'une mobilisation satisfaisante », estime Anne-Marie Olivo, secrétaire de la CGT au conseil départemental.

Au même moment, un comité technique devait se prononcer sur le projet de réorganisation du service des routes. A savoir la fermeture de deux agences techniques départementales (Connerré et Sablé) ainsi que de six centres d'exploitation (Montbizot, Changé, Mayet, La Chartre, Vibraye et Bourg-le-Roi), et non plus huit comme le prévoyait le pemier plan de restructuration.

Les quatre organisations syndicales ont rejeté le nouveau projet. « Nous ne voulons toujours pas de cette réorganisation qui va dégrader les conditions de travail des agents et la qualité du service », souligne Laurent Girault, responsable de la section CGT-SNPTRI.

L'avis du comité technique est consultatif. « Nous avons échangé avec M. Beauchef, vice-président du Département, jeudi et à nouveau ce vendredi, et la collectivité veut passer en force », regrette Anne-Marie Olivo. « L'intersyndicale va se réunir pour donner suite au mouvement. »