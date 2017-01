Le Mans Serveurcom se développe et embauche

0

Depuis Le Mans, Serveurcom propose aux entreprises des offres de télécoms (téléphone, internet…) et rivalise avec Orange ou SFR.

Son chiffre d’affaires 2016 augmente de 42-43 %, à "plus de 15 M€" selon son dirigeant, Damien Watine. Il était tout seul à la création de l'entreprise, en 2004. Aujourd'hui, Serveurcom compte 45 salariés, dont 38 au siège, au Mans.

"Les deux tiers de nos salariés sont des techniciens", indique le patron. "Nous avons aussi des commerciaux et du personnel administratif. Nous avons embauché neuf personnes en 2016 et on continue les embauches dans le service client et les services production."

Le groupe lance en 2017 une offre mobile et des offres cloud (hébergement de données).

