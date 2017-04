Le Mans Ruée sur les procurations de vote

0

Depuis une quinzaine de jours, ils sont chaque jour une cinquantaine au tribunal d’instance du Mans et environ 140 au commissariat Coëffort.

Cette année, les électeurs se déplacent en masse pour demander à voter par procuration pour la présidentielle des 23 avril et 7 mai et pour les législatives des 11 et 18 juin.

Deux personnes à temps plein se consacrent à cette mission sur le palier du premier étage du commissariat, aménagé en bureau. Deux autres, des réservistes, se déplacent pour recueillir les procurations des personnes ne pouvant se déplacer. Chacun d’eux compte actuellement une dizaine de rendez-vous par jour.

