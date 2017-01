Le Mans Revue de la Flambée : complet jusqu’en février, prolongations en mars

0

Beau succès remporté par Carrouselle, la nouvelle revue de la Flambée jouée à la salle des Concerts au Mans.

Les séances programmées en janvier et février sont complètes. De nouvelles représentations ont donc été programmées en mars.

Les douze nouvelles séances auront lieu les trois premiers week-ends de mars : à 21 heures les vendredis, 15 et 21 heures les samedis, et 15 heures les dimanches.

L’histoire

Le manège de Carrouselle fait de l’ombre à son beau-père Zoltar, qui prédit l’avenir. Entre les deux s’installe une concurrence sans foi ni loi. Mais les sentiments entre le père et sa fille s’en mêlent…

Réservations

Réservations par téléphone au 02 43 23 04 21 ou à la salle des concerts (rue du Port derrière la médiathèque) du mardi au samedi de 13 à 19 heures, par mail revuelaflambee@orange.fr, ou par internet en cliquant ici.

Tarifs

Entrée 39,50 €, carré or 44,50 € (placement privilégié, pas de file d’attente, coupe de pétillant à l’entracte), prestige 61 € (avantages carré or, programme, cadeau, visite des coulisses).

Tarif jeunes (- 26 ans) à 34,50 € le vendredi soir uniquement.

Tarif réduit pour les étudiants, CE, et groupes à partir de 20 personnes : 36,50 € et 41,50 € (carré or).

