Le Mans Revivez la 2e édition du Canard de la Sarthe [Vidéo]

0

Les 20 000 canards en plastique sont partis à l’heure prévue, 11h30 ce dimanche, du pont Yssoir en bas du tunnel.

L’arrivée s’est effectuée vers 12h15, trois 45 minutes d’une course effrénée, même si les palmipèdes ont été longs au démarrage !

Le public s’est déplacé en nombre pour encourager son canard.

Le Canard de la Sarthe est une course caritative portée par le Lions club Les Horizons et Le Maine Libre, et organisée cette année au profit de l'Ehpad de la Souvenance et du pôle infantile de l'Arche.

Voici un condensé de la course :

Pour connaitre les premiers gagnants, cliquez ici.