Le Mans Réunion publique sur le projet routier Voltaire/Cordelet

Le projet de désengorgement du centre-ville, incluant la mise en double sens de la rue Voltaire et de l'avenue Cordelet, va bon train. Il fait l'objet d'une réunion publique, ce mercredi soir aux Saulnières.

La modification du plan de circulation du secteur Voltaire/Cordelet va bouleverser le paysage routier du centre-ville. Aussi, une réunion publique est organisée ce mercredi soir, à 18 h 30, aux Saulnières, avenue Rhin-et-Danube, afin de présenter aux Manceaux les détails de ce projet d'aménagement.

Celui-ci prévoit notamment la mise à double sens des rues Voltaire et Sergent-Lebouc et de l'avenue Louis-Cordelet, la création de six ronds-points sur les places Bouttié et de la Chasse-Royale, boulevard du Colonel-Queru (deux) et de part et d'autre du pont Yssoir. Mais aussi des zones 30, des pistes cyclables, le déplacement d'un arrêt de bus.

Les travaux qui devraient coûter autour de 6,5 millions d'euros s'échelonneront probablement de 2019 à 2021.

