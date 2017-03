Le Mans Rencontre avec le créateur du Samu social Xavier Emmanuelli ce mardi

0

La dessinatrice Aude Massot vient présenter sa bande dessinée documentaire « Chronique du 115 » ce mardi au Mans, à la librairie éphémère Bulle à partir de 15 heures. À cette occasion, Xavier Emmanuelli, le fondateur du Samu social et du numéro 115, sera présent à 18 heures lors d'une rencontre à l'hôtel de ville du Mans.

Vaste sujet que celui de l’exclusion. Pour en parler, la dessinatrice Aude Massot s’est lancée dans un reportage qui va au plus près des exclus les plus visibles (et invisibles à la fois) : les personnes qui sont à la rue.

Pour ce faire, elle a accompagné une équipe du Samu social dans ses maraudes et a rencontré Xavier Emmanuelli.

Cette matière donne lieu à une bande dessinée documentaire d’un peu plus de cent pages ( « Chronique du 115 », édition Steinkis) qui explique avec pédagogie comment se crée l’exclusion, et comment certains tentent de lutter contre.

