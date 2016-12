Le Mans Renaud à Antarès le 5 janvier : il reste des places

gugus.gus10

Presque plagiat de François Béranger

des chansons simples parlant de vie quotidienne, de gens simples

D'ailleurs voici une chanson toujours d'actualité :

https://www.youtube.com/watch?v=ygjJjsZYwPw

Et puis il a vraiment décollé

C'était vraiment bien Renaud

depuis son retour bourré aux As et ex(?)-bourré

Sa pub pour Fillon

Bon

C'est moins bien

Et puis tiens en voilà une de Béranger exclusivement pour le FN

https://www.youtube.com/watch?v=8NyywgrYtIA