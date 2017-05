Le Mans Reconstitution du meurtre rue Albert-Maignan

0

Près de deux ans après le meurtre d'un Manceau dans son appartement de la rue Maignan, la reconstitution de ce règlement de compte macabre se déroule ce jeudi en présence des trois protagonistes.

L'ex-épouse de la victime et un couple vivant à Ajaccio - un Corse et sa compagne - avaient été arrêtés en janvier 2016 et sont, depuis, en détention provisoire, mis en examen pour meurtre.

Tous trois sont arrivés vers 10 h 30 devant l'entrée de la résidence Villa Costea où la victime louait un appartement depuis quelque temps.

La rue Albert-Maignan est interdite à la circulation et au stationnement depuis 9 h 30 ce matin tandis que de nombreux policiers assurent la sécurité des participants à la reconstitution.

Les enquêteurs du SRPJ d'Angers, qui travaillent sous la direction d'un juge d'instruction, cherchent notamment à savoir lequel des trois mis en cause a tiré sur la victime le 29 juin 2015.

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce vendredi 19 mai. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.