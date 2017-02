Le Mans Rassemblement samedi en soutien à Théo et aux autres victimes

0

Un rassemblement citoyen est organisé ce samedi 18 février à 14h30 devant la Préfecture de la Sarthe, à l’appel de la LDH, FSU, CGT, SOS Racisme et du CRAN.

Cet appel fait suite à l’interpellation, le 2 février, de Théo à Aulnay-sous-Bois, durant laquelle le jeune homme affirme avoir été violé. Il s'agit d’un rassemblement en soutien à « Théo et aux autres victimes », et « contre les dérives policières précisent les organisateurs ».

« Les faits qui se sont déroulés à Aulnay sont d'une exceptionnelle gravité. Mais ils sont loin d’être isolés. Il est temps d’y porter un coup d’arrêt ».

« Nous appelons toutes celles et ceux qui ont à cœur les valeurs d'humanité, toutes celles et ceux qui veulent opposer l’égalité et la fraternité au racisme et au mépris social, toutes celles et ceux qui jugent urgent de rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre, à participer au rassemblement ».