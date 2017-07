Le Mans Quevilly au MMArena : cinq matchs... voire plus

0

En raison des travaux du stade Robert-Diochon, à Rouen, l'équipe de Quevilly Rouen Métropole (QRM) jouera cinq rencontres de Ligue 2 au MMArena. Ce sera contre Sochaux, vendredi 4 août ; Bourg-en-Bresse, vendredi 11 août ; Clermont, vendredi 25 août ; Nancy, vendredi 15 septembre et Reims, vendredi 22 septembre.

Toutes ces rencontres se dérouleront à 20 heures. La commercialisation des billets n'a pas encore démarré mais on sait déjà qu'ils seront en vente au tarif unique de 10 €. Ils seront disponibles sur le site du club de QRM, du MMArena et dans les points de vente habituels.

Le club haut-normand pourrait être amené à jouer un voire deux matchs supplémentaires au Mans en coupe de la Ligue, les 8 et 22 août. Il faut pour cela que le tirage au sort permette à QRM de recevoir. Et que, ensuite, les Seinomarins se qualifient pour le second tour.

La dernière fois que le MMArena avait accueilli un club professionnel, c'était le Stade Malherbe de Caen (Ligue 1) en 2014.

