Le Mans Quel avenir pour la Bourse aux vêtements ?

Le parc des expositions accueille ce week-end la 48e édition de la bourse de printemps de l’Association des familles du Mans. Un événement populaire mais très (trop ?) coûteux à organiser.

« On peut dire qu’on est la grande bourse du Mans », estime Christelle Bedet-Loison, secrétaire de l’association.

Il faut dire que ce mercredi, jour de dépôt, le parking devant la rotonde du Centre des expositions est plein.

« Près de 700 déposants »

À l’intérieur, l’espace de vente s’étend sur 1 500 m2.

Tandis que les vendeurs patientent, parfois jusqu’à deux heures, pour déposer leurs vêtements, jouets et objets de puériculture, quelque 130 bénévoles étiquettent, trient et mettent en rayon les 10 000 articles proposés à la vente ce week-end.

« Il y a près de 700 déposants », informe la présidente de l’association, Geneviève Bourdais.

Ces vendeurs savent qu’ils ont près de 50 % de chance de récupérer, mardi 11 avril, un chèque plutôt qu’un article invendu.

Ce succès n’est cependant pas suffisant pour assurer la pérennité de cette bourse.

« Auparavant, la bourse permettait de financer cette activité. Désormais, avec les frais, on ne fait plus de bénéfices. La bourse, on ne l’a fait plus que par sens du service », explique la présidente.

