Le Mans Quand le Goncourt des lycéens rappe

0

Le romancier et rappeur Gaël Faye est une des têtes d’affiche du festival Connexions organisé au Mans et à Allonnes.

Le Festival Connexions, c’est déjà neuf années à la croisée des pratiques de la culture hip hop.

Pour cette neuvième édition, c’est l’Alambik Superforma qui est la cheville ouvrière du festival qui investit de nouveaux lieux et mixe les pratiques amateurs aux œuvres d’artistes de renommée.

Et c’est avec Gaël Faye que le festival se lance ce mardi soir à Allonnes.

Après le succès de son roman : « Petit Pays » plusieurs fois primé (Goncourt des lycéens, Prix Fnac, Prix du premier roman, prix du roman des étudiants France Culture-Télérama), l’auteur et rappeur franco-rwandais de 35 ans est de retour avec l’EP « Rythmes et botanique » qu’il présentera ce soir, accompagné de Guillaume Poncelet et Blanka pour un voyage musical entre Bujumbura et Paris.

Un événement à ne pas manquer !

Plus d’informations dans nos éditions du Maine Libre ce mardi 4 avril

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone