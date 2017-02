Le Mans Puces de printemps: « De l'histoire entre les mains »

0

Son phonographe à pavillon fait sensation, en plein milieu de la foire à la brocante.

On se croirait il y a près d'un siècle, dans les années 1920 et 30, quand les Français écoutaient les disques du jeune Maurice Chevalier.

L'appareil mécanique surmonté d'une sorte de grand pétale laisse échapper un son qui grésille.

« Les phonographes, c'est intergénérationnel », explique Alain. « C'est pour tous les gens qui ont encore des disques chez eux. »

La foire à la brocante du Mans, autrement appelée « puces de printemps », se tient tout le week-end au parc des expositions.

Une centaine de brocanteurs professionnels y sont présents.

« On est dans un musée vivant car on peut toucher des objets du 19e siècle ! On a de l'histoire entre les mains. »

Ce dimanche de 10 heures à 19 heures. Entrée : 4 €, gratuit pour les moins de 15 ans.

À lire ce dimanche dans « Le Maine Libre »

Plus d'informations dans nos éditions numériques