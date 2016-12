Le Mans Procès Lagarde : près de 230 000 signatures

fifi72

Belle initiative de Julien Cristofoli qui n'accepte pas qu'une personnalité politique de notre pays puisse être jugée coupable mais dispensée de peine.

Ce Monsieur a l'initiative de la pétition est "professeur", ce qui semble être un gros mot pour certains qui l'ont qualifié de gauchiste et gréviste pensant lui faire injure.

Qu'il en déplaise a ceux qui dénonce cette initiative et on peut le comprendre selon leur sensibilité politique, il reste que le nombre de signataires démontre que beaucoup de concitoyens refusent cette justice a 2 vitesses. La justice de ceux qui ont le pouvoir et l'argent et pour qui on a tendance a minimiser leurs actes mafieux, et une autre justice moins laxiste pour le citoyen lambda. La justice doit s'appliquer a tous de même façon. Un politique, droite et gauche confondus, ne peut être au dessus des lois, qu'il se nomme Cahusac, Lepen, Sarkosy ou lagarde.