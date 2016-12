Le Mans Procès Lagarde : la pétition lancée par un Sarthois fait mouche

1

Le Manceau Julien Cristofoli ne s’attendait pas à un tel succès quand il a lancé lundi dernier une pétition sur change.org : « Un vrai procès pour Christine Lagarde ».

Son indignation semble largement partagée. Plus de 192 600 personnes ont déjà signé.

« Je ne maîtrise plus, c’est très bien. Je ne suis qu’un relais. Ce sont 175 000 personnes qui s’indignent à travers cette pétition », confie avec le sourire Julien Cristofoli, Manceau de 35 ans.

L’enseignant, qui a également des responsabilités syndicales, découvre lundi soir que la patronne du Fond monétaire international (FMI) est jugée coupable de négligence dans l’affaire Tapie-Adidas - elle était alors ministre de l’Économie - mais dispensée de peine par la Cour de justice de la République (CJR).

Il publie un post sur Facebook pour « dire ce sentiment d’injustice et d’impunité que j’ai ressenti alors. Puis, j’ai utilisé ce post comme canevas pour lancer cette pétition sur change.org. Cette démarche, je l’ai eue en tant que citoyen et non en tant que syndicaliste. Cette indignation est une indignation citoyenne ! »

« Je ne demande pas la mise à mort de Christine Lagarde mais qu’elle réponde de ses agissements devant la justice. Pourquoi une toute petite minorité est-elle exonérée de rendre des comptes ? Dans ma pétition, je prends l’exemple de ce SDF qui a été condamné à deux mois de prison ferme pour s’être introduit dans une maison à Figeac pour y voler du riz et des pâtes. Je ne dis pas qu’il ne faut pas condamner quelqu’un quand il a commis une faute. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de paix sans justice, ce message est très important auprès des enfants notamment. Je dénonce le fait qu’il y a une différence de traitement entre 99 % de la population et le 1 % qui reste. »