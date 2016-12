Le Mans Procès Lagarde : la pétition lancée par un Sarthois fait mouche

fifi72

En réponse à langton - Allons donc!

Vous avez raison, langton, d'évoquer la prochaine grève dans l'éducation nationale avec la possibilité d'avoir à la tête de l'état un homme tel que Fillon qui ne se privera pas de vouloir privilégier l'enseignement privé et qui fait preuve de peu de respect pour l'école de la république ainsi d'ailleurs que pour l'ensemble de la fonction publique de façon général. Il suffit de lire son programme et du nombre de fonctionnaires qu'il envisage de supprimer. Alors OUI, n'allez pas croire que les enseignants accepteront la casse de l'enseignement public, donc de la qualité de l'enseignement et l'avenir de nos enfants sans réagir et cela même si il prétend être au dessus des syndicats.