Le Mans Procès de GDE, poids lourd du recyclage, à partir de lundi

0

La société GDE (Guy Dauphin Environnement) comparait pour une escroquerie à plus de 3 millions d'euros à partir de ce lundi 19 juin devant le tribunal correctionnel du Mans. Le procès est prévu sur trois jours.

La société GDE (Guy Dauphin Environnement), leader du recyclage en France, sera jugée par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits qui auraient été commis entre janvier 2011 et janvier 2014, en Sarthe, mais aussi à Nantes, Rouen, Rocquancourt (Calvados), Corbas et Saint-Fons (près de Lyon). L'ancien directeur et deux cadres seront également cités.

L'enquête avait débuté en 2010 sur une réquisition du parquet du Mans.

Il est reproché à GDE et à ses dirigeants d'avoir minoré les quantités de déchets valorisables et majoré ceux qui ne l'étaient pas et, par conséquent, d'avoir fait des factures abusives.

Les prévenus reconnaissent d'éventuelles « approximations ici ou là » mais contestent toutes tentatives d'escroqueries.

Parmi les parties civiles et les victimes, figurent la Métropole de Lyon, la société nationale des chemins de fer, la communauté de communes du Sud-Est du Pays manceau, Altia, etc.

A lire dans "Le Maine Libre" ce samedi 17 juin"

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone