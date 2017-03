Présidentielle Cité des Pins au Mans : pourquoi ils votent FN

0

Mercredi 22 mars, 11 h 45, devant l'entrée d'une école des quartiers Cité des Pins et Oasis. Des parents d'élèves attendent la sortie de leurs enfants.

C'est ici, dans la Cité des Pins, que le Front national a obtenu certains de ses meilleurs résultats au Mans lors des dernières élections (notamment 34,07 % aux régionales 2015 dans le bureau 54).

Parmi les trois mères de famille que nous abordons successivement ce midi-là, 100 % votent FN.

« Quand on voit tout ce qui se passe à la télé, il faut vraiment que ça change », considère la première.

Électrice du FN depuis qu'elle a 18 ans, la deuxième estime que « Marine Le Pen a de bonnes idées. Il faut fermer les frontières. Déjà que nous, on galère pour trouver du boulot… »

La sécurité, autant que l'emploi, est au cœur des préoccupations des deux femmes.

Pourtant, « C'est calme par ici, c'est agréable à vivre », contredit un autre parent d'élève.

Le secteur, dans le sud du Mans, serait-il enclavé ? Dépourvu de services et commerces ? Pas vraiment.

« On a quatre enfants et on a tout à côté de chez nous : les écoles, le collège, le Lidl, le Carrefour Market… »

Désabusé par la politique et ceux qui la font, Charles n'ira pas voter à la présidentielle.

Alain non plus, lui l'habituel électeur de la droite républicaine.

« Ils ont tellement de casseroles que j'ai décidé cette fois de ne pas aller voter… »

Notre reportage à lire ce lundi dans « Le Maine Libre »

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone