Le Mans Places numérotées au Pathé :« Des règles à respecter »

1

Lancée il y a presque six mois, la numérotation des places ne semble pas toujours faire l'unanimité. Luis Claro, directeur du Pathé, défend ce système et estime que les gens vont s'habituer.

Le système des places numérotées a été lancé fin août dernier au cinéma Pathé. Visiblement, un choix qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'adaptation.

« Tout changement suscite des crispations. Nous savions que cela ne serait pas facile et que cela réclamerait du temps, reconnaît Luis Claro, directeur du cinéma Pathé au Mans. Les placements au cinéma ont existé autrefois puis ont été abandonnés. Maintenant ça revient. Ce système a été mis en place pour privilégier les gens qui réservent par internet. Or la réservation par internet est devenue un mode de consommation incontournable. Maintenant une personne sur trois réserve sa place dans notre cinéma via internet ».

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mardi 31 janvier.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone

+ Donnez votre avis : Places numérotées au cinéma, pour ou contre ?