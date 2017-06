Le Mans « Philosopher avec les enfants est une nécessité politique »

0

Nathalie Prince, professeur à l'Université du Maine, organise un colloque ouvert à tous sur la littérature de jeunesse et la philosophie avec les enfants, jeudi 22 et vendredi 23 juin.

« C'est ouvert à tout le monde. Le contenu sera facilement accessible car nous voulons partager nos idées. Ce n'est vraiment pas un colloque confidentiel de chercheurs », insiste cette dernière.

L'objectif de ces deux jours ? « Montrer qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher. À leurs jeunes âges, on peut les imprégner d'idées mais aussi écouter ce qu'ils ont à dire. Dans les ateliers, on voit que les enfants arrivent rapidement aux grandes questions qui nous touchent tous et pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. La mort, ce qu'il y a après, le bonheur, les inégalités, tous ces thèmes les questionnent beaucoup. Ils ont des réponses absolument déroutantes. »

Pour la spécialiste de la littérature jeunesse, on peut commencer la philosophie avec les petits, dès qu'ils sont capables de parler.

« Philosopher avec les enfants, c'est une nécessité politique. Nous devons apprendre à les écouter. »

Jeudi 22, le colloque commencera à 14 heures à la bibliothèque universitaire du Mans, sur le campus, et le vendredi 23 de 9 heures à 17 heures. Entrée libre.

