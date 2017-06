Le Mans Petites bêtes en fête : expériences insolites à la Maison de l'eau

0

Manger des vers de farine, toucher un serpent ou prendre un papillon. Des expériences étaient à tenter ce dimanche à la Maison de l'eau avec la fête des petites bêtes.

Expérience n° 1 : croquer dans un ver de farine. Nature ou aromatisé 4 épices, curry colombo, épices de pain d'épices, c'est au choix. Sur des tartines de pain beurré, en quiche ou dans un gâteau au chocolat, c'est à vous de voir.

En cuisine, Fabrice, qui élève des vers de farine à Nantes, l'assure : « Les insectes, c'est l'avenir. On est 7 milliards dans le monde et on va être 9 milliards en 2050. Les terres ne sont pas extensibles. Il faudra trouver des sources de protéines qui aient moins d'impact pour la planète. L'insecte fait partie de cette source de protéine. Plus de 2000 espèces comestibles ont été recensées ». Le ver de farine en est une.

