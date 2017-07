Le Mans Pari réussi pour la Lesbian and gay pride

0

Homosexuels, bi et transexuels, sympathisants... il étaient près de 600, samedi après-midi, à défiler dans l'hyer centre du Mans pour revendiquer leurs droits.

Moins de deux mois après Homogène, l’association Le Mans LGBT (lesbienne, gay, bi et transsexuel) a organisé sa marche des fiertés.

« Il n’a pas été possible de s’entendre avec Homogène, c’est dommage mais c’est ainsi », confiait quelques minutes avant le défilé son président Frédéric Davy.

L’essentiel est que le message passe. « Et s’il est entendu deux fois, ce n’est pas plus mal », estime David, rencontré dans le cortège de 600 personnes. « Cela fait seulement 30 ans que les homos sont acceptés. Et pourtant il y a encore beaucoup d’actes et de paroles homophobes », dénonce Frédéric Davy qui souhaitait « un défilé joyeux et festif. » Pari réussi. Sono à fond, ils ont dansé et chanté à tue-tête dans un cortège jeune et coloré.

