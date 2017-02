Le Mans Parfum de nostalgie à Antarès avec la tournée des idoles yéyé

0

Les idoles des années yéyé (soixante et soixante-dix) se retrouvent ce vendredi sur la scène d'Antarès au Mans.

Deux sessions sont au programme. Après une première représentation donnée ce vendredi après-midi à 15 heures, les artistes comme Sheila, Gérard Lenorman, Hugues Aufray, Linda De Suza, Les Rubettes, Marcel Amont, Isabelle Aubret, Pascal Danel ou encore Christian Delagrange donnent un second show à 20 heures.

Pour fêter les dix ans et revivre le meilleur de la musique des sixties et seventies, la tournée "Age tendre - La Tournée des Idoles" est de retour sur les scènes françaises pour présenter un nouveau spectacle destiné à combler les nostalgiques des années yéyé.

Lancé en 2006, ce spectacle a réuni des artistes qui ont indéniablement marqué leur époque.

Le nom de cette tournée est un clin d'œil à l'émission télévisée "Âge tendre et tête bois", animée par Albert Raisner et diffusée entre 1961 et 1966 sur la RTF.