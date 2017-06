Le Mans « On revient à la chaussure de qualité, que l’on répare »

0

Le cordonnier de l’avenue Jaurès, Jean-Pierre Verneau, a été désigné par ses pairs pour être le porte-parole des cordonneries en France. Il prédit un bel avenir à la corporation.

« Le Maine Libre » : Qu’est-ce qui vous a amené vers la cordonnerie ?

Jean-Pierre Verneau : Quand j’étais au collège, je retrouvais chaque soir mon papa dans sa cordonnerie. Je faisais mes leçons sur son établi et quand j’avais fini, je mettais les fers sur les coins de talons. Ça soulageait mon père et ça nous permettait de rentrer plus tôt à la maison. Un été, j’ai voulu voir le métier et j’ai particulièrement aimé servir les clients. C’est une histoire de famille : mon frère et ma sœur exercent le même métier.

Comment se porte la cordonnerie ?

Leur nombre est passé de 8 000 à 3 500 en France entre 1995 et 2000. C’était l’époque où les chaussures à 5 € la paire faisaient un carton. Mais elles ont tendance à abîmer les pieds et les médecins les déconseillent. Aussi, on revient tranquillement à la chaussure de qualité, que l’on répare. On compte aujourd’hui une trentaine de cordonneries en Sarthe, dont une dizaine au Mans.

