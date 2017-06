0

Place de la République au Mans, à dix jours du pesage des 24 heures, on s'active fortement pour préparer et monter toutes les structures qui permettront d'accueillir les 60 voitures pour les vérifications techniques et les 180 pilotes.

Barnums, tribunes, barrières… Tout devra être prêt en fin de semaine prochaine.

Rappelons que le pesage se déroule sur deux jours : dimanche 11 juin de 14 heures à 19 heures et lundi 12 juin de 9h30 à 18h30.