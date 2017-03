Le Mans On peut de nouveau fleurir le devant des tombes

0

L'an dernier, un nouveau règlement de la ville du Mans avait proscrit dans les cimetières la pose de fleurs devant les tombes.

Sur la concession elle-même cela restait possible, mais devant on ne pouvait plus installer de pots, et encore moins planter.

Devant la colère des fleuristes et horticulteurs, et « plusieurs lettres émouvantes » de Manceaux, le maire Jean-Claude Boulard (PS) a décidé de faire machine arrière.

Désormais, il est toléré de déposer jusqu'à trois pots de fleurs devant les tombes. La plantation reste interdite.