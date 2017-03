Le Mans « On attache de plus en plus d'importance à son intérieur »

0

Ce samedi, le Salon de l'habitat a ouvert ses portes au public. Parmi les nombreux exposants, Mylène Raimbault, spécialisée dans l'aménagement et la décoration d'intérieur. Un domaine très en vogue.

Rencontre à lire dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce samedi 25 mars et également sur ordinateur, tablette et smartphone

Salon des exposants aujourd'hui et demain, dans les halls B, C et D du centre des expositions du Mans.

Horaires d'ouverture : de 10 heures à 19 heures.

Tarif d'entrée : 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans.