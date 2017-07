Le Mans Olivier Morin, 30 ans de vol en ULM au compteur

0

Il a été cadre, ingénieur commercial pour des constructeurs d’avions et d’ULM (planeurs ultra-légers motorisés) ainsi que des entreprises d’informatique et d’électronique.

Mais Olivier Morin, 45 ans, a décidé de tout arrêter.

« Il y a eu un plan de restructuration dans ma dernière entreprise et on m’a proposé de me reconvertir », explique-t-il. « La décision a été facile car j’ai tout de suite choisi de vivre de ma passion de l’ULM », sourit ce Sarthois qui s’est associé cette année à Joël Poulain, le gérant d’Air Bleu ULM installé route d’Angers, près de l’aérodrome du Mans.

Et lorsqu’Olivier Morin ne travaille pas, l’ULM reste l’une de ses occupations. « Je suis un fou de compétition ». Son dernier titre : champion de France. Il se prépare désormais au championnat du monde de l’année prochaine.

Plus d'informations, et nos impressions après notre baptême de l’air en ULM, à retrouver dans « Le Maine Libre » de ce vendredi 14 juillet.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone.