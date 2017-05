Le Mans Olivier Biencourt : « Chacun est le bienvenu à Le Mans Innovation »

0

Entretien avec Olivier Biencourt, vice-président de Le Mans Métropole, qui se réjouit de l’ouverture de ce nouveau plateau dédié à l’innovation.

« Le Maine Libre » : Le Mans Innovation vient supplanter l’incubateur Émergence, mais qu’offre-t-il de différent ?

Olivier Biencourt : Sur le fond, le rôle reste le même puisque, comme Émergence, Le Mans Innovation aide les entrepreneurs à mener à bien leurs projets innovants. En revanche, c’est la forme qui change. Avec la révolution numérique, on s’est aperçu qu’Émergence était vieillissant, malgré les bonnes réussites qu’il a connues. En développant Le Mans Innovation, nous avons repensé les modalités d’accompagnement afin qu’elles correspondent davantage aux réalités économique et numérique actuelles. L’idée, c’est de mettre à disposition des entrepreneurs un espace de travail de 1000 m² sous forme de co-working, avec des bureaux fermés, une salle de conférence, deux ateliers pour la création de prototypes et aussi de nombreux espaces communs.

Vous semblez d’ailleurs accorder une grande importance à ces espaces communs…

Oui, nous pensons qu’ils sont essentiels pour innover car ils facilitent les échanges humains et les échanges d’idées, que ce soit avec les professionnels de l’accompagnement ou les autres personnes qui font mûrir leur projet dans les locaux. Nous sommes persuadés que tout le monde peut apporter un plus au projet de quelqu’un d’autre et que rester seul à son bureau pour réfléchir nuit à l’innovation.

