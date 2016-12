Le Mans Notre-Dame de Paris à Antarès

0

Avec plus de 4 000 représentations dans 20 pays différents, jouée dans neuf langues différentes et rassemblant plus de 10 millions de spectateurs à travers le monde, « Notre-Dame de Paris » le spectacle phénomène de Luc Plamondon et Richard Cocciante, d’après l’œuvre de Victor Hugo, revient 15 ans après sa dernière tournée en France.

Le spectacle sera joué au Mans à Antarès, le vendredi 23 juin à 20 h 30 et le samedi 24 juin à 15 heures et 20 h 30.

Tarifs de 29,50 € à 83 €.