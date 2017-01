Le Mans MMArena : une requête contre l’indemnisation de l’aléa sportif

Charles LePtit

« Personne parmi les élus du Mans n’a jamais posé la question de savoir pourquoi on était passé d’un coût initial de 70 millions d’euros à une réalisation finale de 105 millions d’euros. »

Et parmi les journalistes non plus. Il serait pourtant utile d'enqueter un peu sur ou est passé cette argent, et sur combien notre cher maire a touché de tunes pour cette arnaque .